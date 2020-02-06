Bahçelievler'de kuyumcuda soygun dehşeti (1) - Son Dakika

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.