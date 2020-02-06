BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / BAHÇELİEVLER'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAHÇELİEVLER'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcuya giren bir şüpheli kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi. Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BAĞIRIYORDU, ELİNDE BIÇAK VARDI"

Burada esnaf olan görgü tanığı Serkan Kızıltaş olayı şöyle anlattı:

"İçeri girdiğimde bağırıyordu. Elinde bıçak vardı. Soyguncu beni görünce benim peşime koşmaya başladı. Elime fırlatmak için ayakkabı aldım.  Tekrar içeriye girdim. Soyguncu kaçtı. Kuyumcuyu sırtından yaraladığını gördüm. Bilinci yerindeydi ama yaralıydı."

Görüntü Dökümü:

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-Kuyumcudan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
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