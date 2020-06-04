Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi - Son Dakika

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte gıda işletmelerine yönelik yeni korona virüs önlemleri kapsamında Bahçelievler Belediyesi de harekete geçti.

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi

İSTANBUL - Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte gıda işletmelerine yönelik yeni korona virüs önlemleri kapsamında Bahçelievler Belediyesi de harekete geçti. Belediye zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren lokanta, pastane, kahvehane gibi işletmeleri denetledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecinin adımlarının atılmasıyla birlikte gıda ve birçok sektörde yeni önlemler önem kazanmaya başladı. Bahçelievler Belediyesi de bu kapsamda harekete geçti. Belediye zabıta ekipleri Bahçelievler'de bulunan lokanta, kahvehane, pastane gibi işletmeleri denetledi. Yeni normalleşme süreciyle birlikte işletme sahiplerine sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler aynı zamanda iş yerlerine maskesiz kimsenin girmemesi ve içeriye girişlerde müşterilerin ateşlerinin ölçülüp, dezenfektanların kapıda hazır olmasını istedi. Para alışverişlerinde ise temastan uzak durulması belirtildi. Ekipler aynı zamanda işyerlerinde ruhsat kontrolleri yaparken yeni kuralları çalışan ve müşterilere tebliğ etti.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

İşletme sahiplerinden Gülbahar Gümüş en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını bu süreçte çok hassas olunması gerektiğinin altını çizerek, "Normalleşmeden önce çalışma vardı. Pazartesi günü itibariyle çalışmaya başladık dükkanın her yeri temizlendi. Müşterilerimiz geldiğinde ve kalktığında masası temizleniyor. Girişte siparişini verdik dezenfekte cihazımız gelecek o eksiğimiz var. Gerek çalışan arkadaşlarımızın müşteriyle mesafesi olsun, gerek gelen müşterilerin rahat olması için, müşterilerde aynı şekilde eldiven ve maske tedbirlerimizi aldık. Elimizden geldiği kadar duyduğumuz her şeyi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Güzel günler yakın"

Lokantadaki hizmetten memnun kaldığını ifade eden Metin Demirkıran ise, "Çalışıyoruz çok şükür inşallah daha güzel günler de yakındır. Güzel tedbirler almışlar bizde maskemizi aldık tedbirlerimiz ona göre sadece devletten beklemek olmaz kendimiz de buna uyacağız" diye konuştu.

"Çok memnunuz"

Bu süreçte herkesin elini taşın altına koymasını belirten Nuriye Sungan, "Bizim bu pastanemiz gerçekten çok temiz ve titiz eksikler var zamanla oturacağını düşünüyorum belediyemize de teşekkür ediyorum bu şekilde gelip kontrol ettikleri için çok memnunuz. Biz insanlar olarak çok dikkat etmek zorundayız. Çoğu insan maske takmıyor kurallara uyulmuyor. Güzel hizmette bulunulsun" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi

Bahçelievler, Koronavirüs, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi - Son Dakika

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