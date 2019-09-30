Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de lüks site dehşet anları
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Bahçelievler'de lüks site dehşet anları

1 saat önce

Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşadı.

Bahçelievler'de lüks site dehşet anları, System.String[]

Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşadı. Lüks siteye gelen saldırganlar iki kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.


Olay Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe caddesi üzerinde bulunan lüks sitedeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu iş yerine gelen iki kişi, silahla kurşun yağdırdı. İki kişiyi vurarak yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Sitede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Yenibosna, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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