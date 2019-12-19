Bahçelievler'de madde bağımlısı bir kişi yanarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de madde bağımlısı bir kişi yanarak can verdi - Son Dakika

Bahçelievler'de madde bağımlısı bir kişi yanarak can verdi

6 saat önce

Bahçelievler'de madde bağımlısı ve göreme engelli olan bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması soncunda yanarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de madde bağımlısı ve göreme engelli olan bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması soncunda yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, madde bağımlısı ve görme engelli olan Adem Bekdik isimli bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması sonucu yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, adama müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Adem Bedik isimli şahısın yanarak öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçelievler'de madde bağımlısı bir kişi yanarak can verdi

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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