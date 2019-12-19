Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika

Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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