Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika
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Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.
BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.
Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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19.12.2019 23:17:16. #1.12#
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