Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika

Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü)

İSTANBUL -BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü)

Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
23:55 İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika
23:51 Bakan Dönmez: "TP 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı" - Son Dakika
23:50 THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit: 84 - Son Dakika
23:50 Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1 - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:58:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]