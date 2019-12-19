Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti - Son Dakika

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Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
İSTANBUL -BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü)
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