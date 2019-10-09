Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli

Bahçelievler 'de mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, 28 Ağustos'ta günü Bahçelievler Soğanlı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, B.B., kahvehanede karşılaştığı ve daha önceden aralarında sorun bulunan S.A.A. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sırasında bağrışmalar olunca kahvehanenin karşısındaki apartmandakiler gürültüden rahatsız oldu. Apartman yöneticisi bu nedenle B.B.'ye tepki gösterdi. Gösterilen tepkiye B.B. karşılık verince aralarında kavga çıktı. Aynı apartmanda kalan M. Ş. ve arkadaşları kavgaya dahil oldu. Kalabalık grup, B.B.'ye tekme, yumruk ve çekiçle girişti. B.B., aldığı darbelerin de etkisiyle bilincini kaybetti. B.B. bir süre yerde hareketsiz yatarken çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından B.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan B.B., 45 günlük iş göremezlik raporu alırken kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kahvehaneye gelen B.B.'nin bir kişi ile tartıştığı ve bir süre sonra bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anından görüntüler

-B.B.'nin kahvehaneye gelmesi

-Kahvehane önünde grup tarafından darp edilmesi

-Dayağın ardından yerde yatması

-Kendisine yardım edenlerin, onu yerden kaldırıp sandalyeye oturmaları

-Gelen polis ekipleri

-Detaylar