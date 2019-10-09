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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli gürültü dayağı kamerada

Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli gürültü dayağı kamerada

2 dakika önce

Bahçelievler'de mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli gürültü dayağı kamerada, System.String[]

Bahçelievler'de mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta günü Bahçelievler Soğanlı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, B.B., kahvehanede karşılaştığı ve daha önceden aralarında sorun bulunan S.A.A. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sırasında bağrışmalar olunca kahvehanenin karşısındaki apartmandakiler gürültüden rahatsız oldu. Apartman yöneticisi bu nedenle B.B.'ye tepki gösterdi. Gösterilen tepkiye B.B. karşılık verince aralarında kavga çıktı. Aynı apartmanda kalan M. Ş. ve arkadaşları kavgaya dahil oldu. Kalabalık grup, B.B.'ye tekme, yumruk ve çekiçle girişti. B.B., aldığı darbelerin de etkisiyle bilincini kaybetti. B.B. bir süre yerde hareketsiz yatarken çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından B.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan B.B., 45 günlük iş göremezlik raporu alırken kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kahvehaneye gelen B.B.'nin bir kişi ile tartıştığı ve bir süre sonra bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
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