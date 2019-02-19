Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Mama Hırsızları Kamerada

Bahçelievler'de Mama Hırsızları Kamerada

1 saat önce

Bahçelievler'de 2 şahıs bir marketten 11 paket çocuk maması çaldı.

Bahçelievler'de Mama Hırsızları Kamerada, System.String[]
Bahçelievler'de 2 şahıs bir marketten 11 paket çocuk maması çaldı. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 zanlı markete müşteri kılığında girip bir süre reyonlar arasında dolaştı. Hırsızlar, daha sonra çocuk mamasının bulunduğu rafın arasına gelip bir süre bekledi. Etrafı kolaçan eden ikili kimsenin olmadığına emin olunca yanlarında getirdikleri bez torbanın içine 11 adet çocuk mamasını koyup marketten çıktı. Hırsızların "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Mama Hırsızları Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]