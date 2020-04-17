Bahçelievler'de maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları oluşturuldu - Son Dakika

Bahçelievler'de maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları oluşturuldu

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Koronavirüs tedbirleri kapsamınsa Bahçelievlerde temassız tıbbi maske ve eldiven atık kutuları oluşturuldu. kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak tıbbı atık kutularına atılacak.

TIBBİ ATIK KUTULARI İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE DAĞITILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, ilçenin yoğun noktalarını tıbbı atık kutularıyla donatıyor. Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak özel imalat 'temassız tıbbı atık kutularına atılacak. Atıklar özel bir ekip ve ayrı bir temizlik aracıyla toplanıp bertaraf alanına gönderilecek. Toplanan maske ve eldiven atıkları üzerinden 72 saat geçtikten sonra çöp toplana alanlarına gönderilecek.

'VATANDAŞLARIMIZDAN TEDBİRLERE UYMALARINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat çekerek atıkların artık tıbbi atık olarak değerlendirildiğini söyledi. Bahadır, ' Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması gerekiyor. Baktık ki sokaklara ve yerlere atılıyor. Çevre Bakanlığının genelgesi ile maske ve eldivenlerin koruma altına alınıp tıbbi atık kapsamında değerlendirilmesi öngörüldü. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak bu konteynerleri imal ettik. Merkezi yerlerde, pazar giriş çıkışlarında, metrobüs duraklarına bu konteynerlerı koyuyoruz. Vatandaşlarımız temassız bir şekilde atıklarını atıyorlar. Bizim de görevli arkadaşlarımız bunları alıyorlar, 72 saat bekletiyor. Daha sonra bunlar tıbbi atıktan evsel atığa dönüşmüş oluyor. Sonrasında evsel atık kapsamında bunları bertaraf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi atıklarını 72 saat bekleterek bu konteynerlere atmalarını önemle rica ediyorum' şeklinde konuştu.