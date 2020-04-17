Bahçelievler'de minibüslerde yolcu denetimi - Son Dakika

Bahçelievler'de zabıta ekipleri minibüslerde yolcu denetimi yaptı. Yasağa uymayan ve fazla yolcu alan sürücülere cezai işlem uygulanırken ayaktaki yolcular minibüslerden indirildi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yolcu kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Ekipler minibüsleri tek tek durdurarak kontrol etti. Kontrollerde bazı minibüsçülerin yasağa uymadığı ve fazla yolcu aldığı görüldü. Fazla yolcu alan minibüs şoförlerine cezai işlem uygulandı. Yolcular ise minibüslerden indirildi. Zabıta ekipleri minibüs şoförlerini yolcu kısıtı yasağına uymaları konusunda uyardı. Yolcular ise sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıldı.

(İHA)