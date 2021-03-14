Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

Güvenlik kameralarına yansıya kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Yenibosna D - 100 yan yolda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü önüne bir anda çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü savrulan motosikletle birlikte yere düştü. Motosiklet sürücüsü, akan trafikte yerden kalkıp araçların arasından çıkarak ölümden döndü.

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