BAHÇELİEVLER'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

BAHÇELİEVLER'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇATIŞMA KAMERADA

10.08.2022 20:52
BAHÇELİEVLER'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇATIŞMA KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki işyerini arka arkaya taradı.

BAHÇELİEVLER'de motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki işyerini arka arkaya taradı. Esnafın silahla karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı. Saldırıda bir müşteri yaralandı, mermilerden bazıları olayla ilgisi olmayan komşu esnafın dükkanına isabet etti. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda işyerlerinin taranma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddeye gelen iki kişiden biri yanında getirdiği kalaşnikof tüfekle caddenin ortasına doğru koştu. Önce solundaki dükkana defalarca ateş eden saldırgan daha sonra sağ tarafındaki dükkana da otomatik tüfekle ateş ederek geldiği yöne kaçmaya başladı. Dükkanda bulunanlardan birisi kalaşnikoflu saldırgana silahla karşılık verince çatışma çıktı. Kaçmaya başlayan saldırgan son olarak sol tarafındaki dükkana doğru tekrar rastgele ateş etti. Motosiklete doğru koşan saldırgan beraber geldiği kişiyle olay yerinden kaçtı.

Saldırıda caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan bazı araçlara da mermi isabet etti.

'BÜYÜK BİR PANİK YAŞANMIŞ"

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir vatandaş, 'Olayın sonuna geldim. Kurşunlanırken bizim komşular korkudan ranzaların altına girmiş. Millet çok büyük bir panik yaşamış. Olayla hiç ilgisi olmayan yan taraftaki esnafın camına kurşunlar isabet etmiş. İçeride müşteriler olabilirdi, esnaf orada olabilirdi. Allah kurtarmış. Bir müşteri ayağından vurulmuş, bizim apartmanın bahçesindeki boşluğa atmış kendini. " diye konuştu.

YORUMLAR
500
BAHÇELİEVLER'DE ÇATIŞMA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ BAHÇELİEVLER'DE ÇATIŞMA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kaynak: DHA

Şirinevler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:52:35. #1.12#
SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement