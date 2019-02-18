Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Mühürlenen Bina Havadan Görüntülendi

Bahçelievler'de Mühürlenen Bina Havadan Görüntülendi

46 dakika önce

Bahçelievler'de mühürlenen bina havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bulunan zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürlediği bina havadan görüntülendi.

Bahçelievler'de mühürlenen bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bulunan zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürlediği bina havadan görüntülendi.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşın mühürleme hareketliliği yaşandı. Yıkılma tehlikesi olan ve bir süredir tahliyesi konusunda yasal işlemlerin sürdüğü sitenin bir bloğuna zabıta ekipleri gelerek boşatılan daire ve dükkanlarda mühürleme işlemi uygulamıştı. Ekipler henüz dairelerini boşaltmayan apartman sakinlerine de kısa bir süre vermişti.
Ekiplerin mühürleme işlemi gerçekleştirdiği bina drone ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

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