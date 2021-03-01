Bahçelievler'de müzikhole Covid-19 baskını: 14 kişiye 48 bin lira para cezası - Son Dakika

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına yapılan baskında 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. Mekanın sahibi olduğu öğrenilen Ü.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Covid-19 tedbirleri ile ilgili ilçe genelinde yapılan çalışmalarda, Şirinevler Mahallesinde bir eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edildi. Müzikhol olarak faaliyet gösteren eğlence merkezinde yapılan denetimlerde 14 kişinin olduğu saptandı. Müzikholde bulunan her bir kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nu ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 48 bin 566 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Eğlence merkezinin faaliyetlerine son verilirken, işyeri sahibi olduğu ifade edilen Ü.Y. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL