Bahçelievler'de nikah sonrası halay cezasız kalmadı - Son Dakika

Bahçelievler'de nikah sonrası halay cezasız kalmadı
Bahçelievler'de bir çiftin nikahı sonrasında çekilen halay cezasız kalmadı.
Bahçelievler'de bir çiftin nikahı sonrasında çekilen halay cezasız kalmadı. Adeta korona virüsü yok sayan görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, halay çeken 10 kişiye toplamda 9 bin TL para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19'a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikahların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı. Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikahlar devam ediyor. Bahçelievler Evlendirme Dairesi'nde ise bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Bahçelievler Kaymakamlığı harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde halay çeken kişilerin adresleri tespit edildi. Halay çeken 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 9 bin TL para cezası kesildi. - İSTANBUL
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