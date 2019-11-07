Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

Bahçelievler'de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

7 saat önce

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli hırsızlar yakalandı.

Bahçelievler'de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada, System.String[]

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli hırsızlar yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı 15 Eylül'de Yenibosna'da bir ilkokulda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren maskeli 3 şüpheli, okula girdikten sonra koridorda dolaşarak kapılarını levye ile açtıkları sınıflara girdi.


Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okuldan 12 ayrı dizüstü bilgisayarı çalıp kayıplara karışan zanlıların peşine düştü. Zanlıların bıraktıkları parmak izlerinden ve güvenlik kameralara takılan eşkallerinden kimliklerini tespit eden polis, B.A., D.B. ve C.B. adlı yaşı 18'den küçük 3 şüpheliyi 28 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. C.B., B.A. ve D.B.'nın aynı ilçede 3 ayrı okuldan hırsızlık konularının da failleri oldukları belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan hırsızlık anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başlarında kapüşon takıp yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, okul koridorlarındaki sınıfların kapılarını zorladığı görülüyor. Bir şüphelinin ise elindeki demir levye göze çarparken, girdikleri sınıftan dizüstü bilgisayarı dışarıya çıkardıkları görüntülerde yer alıyor. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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