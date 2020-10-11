Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik - Son Dakika

Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik

11.10.2020 09:28

- Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik Bahçelievler'de pandemiden dolayı okulu özleyen öğrenciler için Necmi Tanyolac Parkı güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

- Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik

İSTANBUL - Bahçelievler'de pandemiden dolayı okulu özleyen öğrenciler için Necmi Tanyolac Parkı güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 4. Sınıfa giden öğrenciler parkta 3 haftadır sanat çalışmaları ve spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Bahçelievler Giyim Sanayi Derneği Okulu'nda okuyan öğrenciler korona virüs günlerinde okulu çok özlemeleri üzerine öğretmen ve veliler harekete geçti. Tanışmak için parkta toplanan grup daha sonra bunu etkinliğe dönüştürdü. 4.sınıfa giden öğrenciler 3 haftadır düzenli olarak Necmi Tanyolac Parkı'nda Cumartesi günleri, öğretmen ve velileriyle biraraya gelerek sanat ve spor çalışmaları yapıyor. Bu haftaki derste ebru sanatı yaparak stres atan öğrenciler, çalışmanın ardından birlikte öğretmenleri eşliğinde spor yaparak güzel vakit geçirdi.

"3 haftadır ağaçların altında ders yapıyoruz"

Öğrencilerin öğretmenlerinde Mehmet Akif Yaşar, keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Okula tahinim çıktıktan sonra pandeminin de vermiş olduğu okul özleminden dolayı velilerimizle iletişime geçtik. Uzaktan eğitim devam ederken derslerimizi yapalım, parkta tanışma yapmıştık sonra dedik ki neden bir hafta sonu buluşup çocuklarla resim ve beden eğitim dersi yapalım dedik. Velilerden de pozitif cevap gelince bundan sonra cumartesi günleri resim ve beden eğitimi derslerimiz olsun. Zaten okullarımız kapalı, mecburi tutmadık güzel dönüşler aldık. 3 haftadır burada ağaçların altında güzel bir şekilde derslerimizi yapıyoruz" dedi.

"Enerjimi atıp stres gidiyorum"

Okulların açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen Ömer Refik Uğur, "Zaman eğlenceli geçiyor ama şöyle bir durum var; ama okuldaki gibi olmuyor. Okul evden daha sıkıcı diye biliyordum ben ama ev okuldan daha sıkıcıymış. Burada kardeşimin ebru sanat çalışmalarını yapıp enerjimi atıyorum" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Melike Uğur ise, "Ebru sanatı yapıp güzel vakit geçiyoruz. Spor yapıp beden eğitimi yaparak eğleniyoruz" Şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik
Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik
Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik
Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik
Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik

Bahçelievler, Cumartesi, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik - Son Dakika

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