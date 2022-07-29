Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum

Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler'de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı.

"O ŞEKİLDE GÖRÜNCE KORKTUM"

Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde "Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum" dedi.

AVUKATI SERBEST KALMASINI İSTİYOR

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak "Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

V.S.K Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.