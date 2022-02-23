BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

23.02.2022 10:19

BAHÇELİEVLER, Şirinevler'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

BAHÇELİEVLER, Şirinevler'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Hasar oluşan otomobildeki 2 kadın ve 1 çocuk yara almadan kurtuldu.

Şirinevler Mahallesi, Alptekin sokakta seyir halindeki 34 YR 5541 plakalı otomobilin motor kısmında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Araç içerisinde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500
Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi Otomobil seyir halindeyken alev aldı Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şirinevler, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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