BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

10.10.2022 21:02

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametinde ilerleyen Can Şallı yönetimindeki 34 FNJ 252 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü Şallı, otomobili durdurup, beraberindeki 2 arkadaşı ile araçtan indi. Yoldan geçen özel harekat polisleri ile vatandaşlar yangın tüpleriyle yardıma koştu. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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