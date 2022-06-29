Son dakika haberi | Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı

29.06.2022 14:22

Son dakika haberler... Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bankaya girdi: 2 yaralı yaralı müşteri Taner Yumdu: "Bir ses duydum, patlama sesi gibi" "Oturduğum sandalyeye çarpınca onunla beraber bankoya kadar gittim" Bahçelievler'de, yokuş çıkarken freni boşalan...

Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bankaya girdi: 2 yaralı

yaralı müşteri Taner Yumdu: "Bir ses duydum, patlama sesi gibi"

"Oturduğum sandalyeye çarpınca onunla beraber bankoya kadar gittim"

İSTANBUL - Bahçelievler'de, yokuş çıkarken freni boşalan sürücü geri geri gelerek banka şubesine daldı. Kazada sürücü ve bir müşteri yaralandı. Yaralı müşteri Taner Yumdu: "Bir ses duydum, patlama sesi gibi, cam kırıkları falan. Oturduğum sandalyeye çarpınca onunla beraber bankoya kadar gittim. Büyük bir şey olmadı. Ayağımda bir burkulma oldu" dedi.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş çıkan Emine Dağlı idaresindeki 34 EMB 273 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücünün kontrol edemediği araç geri geri giderek bir otomobile çarptı. Ardından banka şubesine daldı. Kazada, sürücü Dağlı ve banka müşterisi olan Taner Yumdu yaralandı.

Büyük panik yaşayan bankadakiler olayın şokunu atlatınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü çıkararak kurtardı. İlk müdahalenin ardından kadın sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı Yumdu ise arkadaşının aracıyla hastaneye götürüldü. Banka ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Olayı anlatan görgü tanığı Taner Bahçıvan isimli vatandaş, "Hanımefendi yokuşu çıkıyordu, freni takıldı. Ben de gürültüye uyandım. Bomba patladı zannettim, bankaya girdi. Allah'tan büyük bir kaza olmadı, çoluk çocuk geçebilirdi" dedi.

Olayın şokunu atlattıktan sonra hastaneye götürülen yaralı müşteri Taner Yumdu, " Müşteriyim bankada bekliyordum. Bir ses duydum, patlama sesi gibi, cam kırıkları falan. Oturduğum sandalyeye çarpınca onunla beraber bankoya kadar gittim. Çok büyük bir şey olmadı. Ayağımda bir burkulma oldu. Allah korudu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bahçelievler'de geri geri giden otomobil bankaya daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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