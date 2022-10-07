Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de 30 Temmuz'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahte plaka takılan çalıntı bir otomobili ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler Ünal Ş.ve Atakan B.B.gözaltına alındı. Şüphelilerden Ünal Ş.'nin 17, Atakan B.B.'nin ise 4 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak park halindeki otomobilleri çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika

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