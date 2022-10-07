Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika
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Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada

07.10.2022 13:30

Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada Girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri çaldılar Bahçelievler'de girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri kolaylıkla çalan 2 şüpheli önce güvenlik...

Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada

Girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri çaldılar

İSTANBUL - Bahçelievler'de girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri kolaylıkla çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de 30 Temmuz'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahte plaka takılan çalıntı bir otomobili ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler Ünal Ş.ve Atakan B.B.gözaltına alındı. Şüphelilerden Ünal Ş.'nin 17, Atakan B.B.'nin ise 4 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak park halindeki otomobilleri çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızların kontak anahtar yardımıyla araçların kapılarını kolaylıkla açtıkları, ardından otomobilleri çaldıkları görülüyor.

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika

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