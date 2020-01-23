Bahçelievler'de "otomobilden hırsızlık" şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 'otomobilden hırsızlık' şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de "otomobilden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Bahçelievler'de otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Ocak'ta meydana gelen 3 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Necmettin A'yı (33) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından 19 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin park halindeki aracın etrafında dolaştığı ardından aracın kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Bahçelievler'de otomobilden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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