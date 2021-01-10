Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada

10.01.2021 09:14
Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada, System.String[]

Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı.

Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı. Üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsünün kaza sonrası bir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TDH 11 plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinden sokağa gireceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Ticari taksi sürücüsünün park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gireceği esnafa virajı alamayan ticari taksi sürücüsü park halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonrası ticari taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.

Öte yandan, ticari taksi üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Taksi, Ocak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Endonezya'da denize düşen yolcu uçağından ilk sinyal alındı Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor         
08:14
Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar         
05:28
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 09:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei