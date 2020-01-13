Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı

6 saat önce

Bahçelievler'de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı, System.String[]

Bahçelievler'de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay, Bahçelievler'de bir AVM'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:47 Kaynak: İHA
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