Bahçelievler'de park halindeki iki lüks otomobil kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Bahçelievler'de park halindeki iki lüks otomobil kurşun yağmuruna tutuldu
14.12.2020 23:52
BAHÇELİEVLER'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
BAHÇELİEVLER'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kimsenin olmadığı sırada gerçekleşen saldırıda iki otomobil, kurşunlarla zarar gördü.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.Otopark çalışanı, "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler" dedi.
- İstanbul
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