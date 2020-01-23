Bahçelievler'de park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'de park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada

6 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de kimliği belirsiz kişinin park halindeki minibüslerde bulunan cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada, System.String[]

İstanbul Bahçelievler'de kimliği belirsiz kişinin park halindeki minibüslerde bulunan cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı polis tarafından yakalanırken, 19 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ve 18 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı otodan hırsızlık ihbarı aldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini saatlerce izleyen polis, kimliği sonradan tespit edilen ve adının Necmettin A. (33) olduğu belirlenen bir kişinin, park halindeki minibüslerin yanına gelerek çevre kontrolü yaptıktan sonra kapıları açıp içerideki cep telefonlarını aldığını tespit etti.


Kimlik ve eşkal bilgileri belirlenen A., 19 Ocak Pazar gecesi saat 02.30 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlının sorgulamasında iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama gibi suçlarından toplam 19 ayrı kaydının olduğu tespit edildi.


Yakalanan Necmettin A., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.


Öte yandan şüpheli Necmettin A.'nın, çevre kontrolü yaparak yaklaştığı minibüslerin ön koltuklarında bulunan cep telefonlarını alma anları, çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kapısı açık olan iki ayrı minibüsteki telefonları alan şüphelinin, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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