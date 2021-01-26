Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı

26.01.2021 05:19
Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı

BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde duran 42 ECG 10 plakalı panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı. Yanan minibüste olay yeri incelemesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soruşturma sürüyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Bahçelievler, İstanbul, Minibüs, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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