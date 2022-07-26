Yine vahşi köpek saldırısı! Pitbull köpeği küçük çocuğun üstüne saldılar - Son Dakika
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Yine vahşi köpek saldırısı! Pitbull köpeği küçük çocuğun üstüne saldılar

26.07.2022 10:03

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki Uğur Akbulut'a pitbull köpeği saldırdı. Bacağından yaralanan Akbulut, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Henüz korkuyu üzerinden atamayan Akbulut, "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı" ifadelerini kullandı. Faciayı yaşan çocuğun ailesi, pitbull'un ağızlığı olmadığını vurguladı ve daha fazla kişinin canının yanmamasını istedi.

İstanbul'da bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Uğur Akbulut arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka geldi. Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği Akbulut'a doğru gönderdi. Köpek, Akbulut'a saldırarak bacağından ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Akbulut, sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı. Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Akbulut ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hastaneden taburcu olan ve evde tedavisi süren 11 yaşındaki Akbulut yaşadıklarını anlattı. Büyük korku yaşadığını söyleyen Akbulut, gözyaşları içinde "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı. Bacağımı ısırdı. Ağızlık falan yoktu. Çevredekiler kurtardı. Annem geldi" diye konuştu.

"BAŞKA CANLARIN YANMASINI İSTEMİYORUZ"

Öte yandan Baba Adnan Akbulut ise yaşanan olay hakkında "Sahipli bir köpek. Bizi çağırdılar. Ambulans geldi. Başka ailelerin bunu yaşamasını istemiyoruz. Pitbull'un ağzında ağızlık yok ve çocuk parkına o şekilde girmişler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Uğur Akbulut, Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yine vahşi köpek saldırısı! Pitbull köpeği küçük çocuğun üstüne saldılar - Son Dakika

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