Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Parmakları ve Kulakları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu

Bahçelievler'de Parmakları ve Kulakları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu

34 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede koltuk altında parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Bahçelievler'de Parmakları ve Kulakları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede koltuk altında parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki günlük kiralanan dairede meydana geldi. İddiaya göre daire içerisinden etrafa yayılan kokudan şüphelenen bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kokunun dairenin kapısını kırarak içeriye girdi. Ev içerisinde yapılan aramalarda bir koltuğun alt çekmecelerinde parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedi bulundu. Olayı araştıran ekipler dairenin mühürlü olduğunu ve mührünün sökülerek içeriye girildiğini tespit etti. Öte yandan üzerinden kimlik çıkmayan 30- 35 yaşlarındaki kadın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin çok yönlü çalışması sürüyor.

"Parmakları ve kulakları kesilmiş"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan çevre mahalledeki esnaflardan Şenol Ateş, "Bu binanın üst katlarında günlük daireler vardı, birkaç tanesi kapatıldı bazıları hala günlük kiralanmaya devam ediyor. 3 gün önce polisler binanın 3. Katında bir ceset olduğunu söylediler. Tanıdığım birisi olup olmadığını öğrenmek için beni yukarı çıkartıp teşhis etmemi istediler. 30- 35 yaşlarında parmakları ve kulakları kesilmiş suratı tanınmaz halde boğularak öldürülmüş bir ceset vardı evin içerisinde" dedi.

"Günlük daireler semtin rezilliği"

Sokak üzerinde emlakçı olan Cihan Çelikkol da günlük dairelerin herkes tarafından kiralanması yüzünden olayların bitmeyeceğini ifade ederek, " 3- 4 gün aynı odada kalmış, akşam polis geldiği zaman haberimiz oldu olaydan. Bu olay bu semtin rezilliği, günlük daire olayı tamamen ayrı bir başka bir konu. Dileğimiz bunun son olması, hiç kimse rahat etmek yiyemiyor. Günlük dairelerden herkes emlak işiyle uğraşmaya başladı. Bundan olayı günlük dairelerin olayı burada bitmez" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa
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