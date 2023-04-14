Bahçelievler'de 6 Katlı Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 6 Katlı Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı

14.04.2023 10:54

Bina sakinlerinin bodrum kattaki kolonlardan gelen sesler nedeniyle binayı boşalttığı Bahçelievler'deki 6 katlı bina, çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bina sakinlerinin bodrum kattaki kolonlardan gelen sesler nedeniyle binayı boşalttığı öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan gelen sesler nedeniyle ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, çökme riski nedeniyle binayı boşalttı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bahçelievler'de 6 Katlı Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika
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