Bahçelievler'de patlama anında dehşeti yaşayan taksici konuştu - Son Dakika

Bahçelievler'de patlama anında dehşeti yaşayan taksici konuştu

BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesindeki patlama 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı.

BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesindeki patlama 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Patlama anında yoldan geçen taksici yaşadığı dehşet anlarını,

"Görülmemiş büyük bir ateş, ateşin alevi de vurdu yüzüme. Ne olduğunu anlayamadım o anda" diyerek anlattı.

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Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde saat 05.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın meydana geldiği binadan kopan parçalar yoldaki arabaların üzerine düşerken, patlamanın şiddetiyle çevredeki bir çok dükkanın camları kırıldı. Olayda içeride bulunan bir kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Patlama olduğu anda o binanın önünden geçen taksi şoförü o anlarda yaşadıklarını anlattı. Taksici Kamil Atlı "Buradan aşağıya iniyordum, büyük bir ateş kütlesi geldi, büyük bir parça buraya vurdu, ben sadece eğildim. İçerideki lambanın cam kırıkları sırtımdan aşağı indi. İyice eğildim, yoldan aşağıya doğru gittim. Ateş resmen üzerime geldi. Şurada birazcık da olsa cam açıktı. Tavanı falan yardı, eğildim aşağı gittim, el frenini çektim kendimi aşağı attım. Üzerimi silkeledim koltuktaki cam kırıkları falan. Görülmemiş büyük bir ateş, ateşin alevi de vurdu yüzüme. Ne olduğunu anlayamadım o anda, büyük bir patlama. Sokakta fazla bir kalabalık yoktu, kimseyi göremedim ama bağrışmaları duydum. Ben de o arada panikledim, ne olduğunu bilemedim" dedi.


- İstanbul
Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de patlama anında dehşeti yaşayan taksici konuştu - Son Dakika

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