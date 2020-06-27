BAHÇELİEVLER'DE PATLAMAYLA HARABEYE DÖNEN İŞYERİNİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Alper Korkmaz/ İstanbul DHA BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamanın meydana geldiği işyerinde çekilen görüntü, patlamanın dehşetini gözler önüne serdi. Şiddetli patlama, yan binalardaki dairelere ve marketlerde de ağır hasar oluşmasına neden oldu.

Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katındaki görüntü, patlamanın dehşetini gözler önüne serdi. Patlamanın meydana geldiği atölye adeta savaş alanına döndü. Patlamanın etkisi ile yan binalarda da ağır hasar oluştu. Yan binanın zemin katında bulunan bir marketin içi ile yine yan binanın 4. ve 6. katlarında bulunan dairelerin içlerindeki hasar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.