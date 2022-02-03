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Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı - Son Dakika

Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı

03.02.2022 12:15
Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı

İstanbul Bahçelievler'de su borusunun patlaması nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de su borusunun patlaması nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nin altından geçen su borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Yüksek basınçlı su nedeniyle çöken yolda büyük çukur oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin Yenibosna istikametini trafiğe kapattı.

İhbar üzerine İSKİ ekipleri de iş makineleri aracılığıyla çalışma başlattı. Kapanan yol nedeniyle bölgede trafik yoğunlaştı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı
Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı
Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı
Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı

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Bahçelievler, Yenibosna, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de patlayan su borusu nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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