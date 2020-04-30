BAHÇELİEVLER'DE PAZARLARDA YOĞUNLUK - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk yaşanmasına neden olurken, sosyal mesafe kuralına kimse uymadı. Gece 00.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi Bahçelievler'de kurulan semt pazarında vatandaşlar alışverişlerini yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar pazarda bulunan ürünlerini kendilerinin seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü dökümü

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-Pazar yerinden görüntüler

-Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüler

-Pazardaki yoğunluktan görüntüler

-detay görüntüler