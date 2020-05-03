Bahçelievler'de pencereden bakan kızın ölümüyle ilgili 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Bahçelievler'de pencereden bakan kızın ölümüyle ilgili 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'de Suriye uyruklu kız çocuğunun pencereden bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BAHÇELİEVLER'de Suriye
uyruklu kız çocuğunun pencereden bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde meydana gelmiş, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup silahlı çatışmaya girmişti. Bu sırada pencereden bakan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Esenyurt ve Bahçelievler'de 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde olayla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alındı. Yine yapılan baskınlarda 3 tabanca ve olayda kullanılan iki araçta ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğine getirilen 14 şüpheli buradaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 03:01 Kaynak: DHA
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