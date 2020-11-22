Bahçelievler'de pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

Bahçelievler'de pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı
22.11.2020 15:44
BAHÇELİEVLER'de pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.
BAHÇELİEVLER'de pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, köpeği çıkarmasını isteyen Hayrullah Kurumahmut'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay geçen perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi'nde bir çay ocağında yaşandı. İddiaya göre, çay ocağında Hayrullah Kurumahmut oturduğu sırada, pitbull cinsi köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ile köpeğini getiren kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, silahını çıkartarak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 saat sonra hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri bir kişiyi silahla öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Hayrullah Kurumahmut'un cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi.
Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga edenler ve diğer vatandaşların korku içinde olduğu görülüyor.
- İstanbul
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