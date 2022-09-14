İstanbul'da polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

14.09.2022 16:14
İstanbul'da polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de polis memurunun evinden kimlik sorgulama cihazı (PDA) ile bazı eşyaları çalan şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de polis memurunun evinden kimlik sorgulama cihazı (PDA) ile bazı eşyaları çalan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta polis memuru Serkan K'nin Bahçelievler'deki ikametinden PDA sorgu cihazı ile oyun konsolu, elektrikli süpürge, saat, fön makinesi ve uydu alıcısı gibi çeşitli eşyaların çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.

Evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından iki kişinin kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Bahçelievler'de yakalanan Barış G'nin, daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlendi. Hakkında 22 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık sonrası kaçan iki şüphelinin görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Barış G. ve diğer şüphelinin olay sonrası ellerinde poşetle koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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