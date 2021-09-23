Bahçelievler'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yaralı ele geçirildi - Son Dakika

Bahçelievler'de, polisin "dur" ihtarına uymayan ve ekiplere silah doğrultan şüpheli, omzundan vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki bir inşaatta bulunan işçilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışan ve elinde pompalı tüfek olan H.K'ye, ihbar üzerine olay yerine gelen polisler müdahale etti.

"Dur" ihtarına uymayan H.K, kamyonete binerek polislerden kaçmaya çalıştı. Kamyonetle caddede ilerleyen H.K, trafiğin sıkışması nedeniyle araçtan indi.

Bu sırada kendisini ikna etmeye çalışan polislere silah doğrultan şüpheli, omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

H.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu belirtilen şüphelinin olay yerine geldiği kamyonet incelendikten sonra otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.