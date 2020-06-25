BAHÇELİEVLER'DE POLİSİN KOVALAMACA SONUCU YAKALADIĞI ŞÜPHELİLER HIRSIZ ÇIKTI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE POLİSİN KOVALAMACA SONUCU YAKALADIĞI ŞÜPHELİLER HIRSIZ ÇIKTI

Bahçelievler'de polisin şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı.

Bahçelievler'de polisin şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Altın Sokak'ta geçen Cumartesi saat 10.00 sıralarında denetim gerçekleştiren motosikletli yunus polisleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler otomobili durdurmayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında 500 metre süren kovalamacının ardından şüpheliler kullandıkları otomobil ile kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli Hüseyin A.(20) ve Adem A.(27) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, müdahale sırasında bir polis memurunun parmağı kırıldı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE POLİSİN KOVALAMACA SONUCU YAKALADIĞI ŞÜPHELİLER HIRSIZ ÇIKTI - Son Dakika

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