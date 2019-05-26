Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de "Ramazan Sokağı" ilgi görüyor

Bahçelievler'de "Ramazan Sokağı" ilgi görüyor

3 saat önce

Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan "Ramazan Sokağı", gece gündüz ziyaretçi akınına uğruyor.

Bahçelievler'de
Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan "Ramazan Sokağı", gece gündüz ziyaretçi akınına uğruyor.

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl, Şirinevler Ulu Camii önüne "Ramazan Sokağı" kurdu.
Sokakta, kitaptan yerel nitelikli ürünlere, hediyelik eşyalardan yöresel tatlara sergilenen çeşitlilik sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ziyaretçiler iftar öncesi ve sonrası sokakta hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:55 Kaynak: AA
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