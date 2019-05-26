Bahçelievler'de "Ramazan Sokağı" ilgi görüyor
3 saat önce
Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan "Ramazan Sokağı", gece gündüz ziyaretçi akınına uğruyor.
Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:55 Kaynak: AA
Belediyesi tarafından kurulan "Ramazan Sokağı", gece gündüz ziyaretçi akınına uğruyor.
Bahçelievler Belediyesi, bu yıl, Şirinevler
Ulu Camii önüne "Ramazan Sokağı" kurdu.
Sokakta, kitaptan yerel nitelikli ürünlere, hediyelik eşyalardan yöresel tatlara sergilenen çeşitlilik sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ziyaretçiler iftar öncesi ve sonrası sokakta hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.
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