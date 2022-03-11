BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI

11.03.2022 11:56

BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTIVedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de, hafif ticari araç sürücüsü, virajı alamayarak karşı yola geçerek, otomobile çarptı.

BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de, hafif ticari araç sürücüsü, virajı alamayarak karşı yola geçerek, otomobile çarptı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün 14.00 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. 34 CEN 897 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ergün A., Güngören yönünde ilerlediği sırada virajı alamayarak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yola geçen araç 34 DOU 217 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü Ergün A. ile Bora G., araçlarda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KARŞI ŞERİTTEN HIZLA GELEREK ÇARPTI"

Görgü tanığı Yunus Emre Erdoğan, "Bir ses duyduk çıktığımızda bir aracın karşı şeritten uçtuğunu gördük. Aracı sıkıştırdı dumanlar çıktı biz patlama sandık ama kazaymış. İki sürücü de yaralandı. Karşı şeritten hızlı bir şekilde gelerek çarptı." dedi. Cadde üzerinde esnaf olan Ömer Aydoslu, "Beyaz araba hızlı şekilde gelerek virajı alamadı refüjden geçerek gri arabaya çarptı. Bir sürücü baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri geldi ambulansa aldı." ifadesini kullandı. Kaza nedeniyle Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir süre trafiğe kapanan Şirinevler istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI

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Tragger, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE REFÜJÜ AŞTI; OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika


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