Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika

Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında ilçede restoran ve iş yerlerinin denetimlerine ağırlık verdi.

Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında ilçede restoran ve iş yerlerinin denetimlerine ağırlık verdi. Ayrıca polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını da denetledi.

Korona virüsle mücadelesine aralıksız devam eden Bahçelievler Belediyesi, dün İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge kapsamında çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ile polis ve sağlık ekipleri, ilçede bulunan restoran ve iş yerlerini denetledi. Denetimler esnasında Başkan Bahadır, girdiği restoranlarda masalar arasındaki mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Ayrıca Başkan Bahadır, polis ekipleriyle birlikte toplu taşıma araçlarının denetimini de gerçekleştirdi.

"Yüzde 80 oranında vatandaşlarımız ve esnafımız kurallara uyuyor"

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda sayın kaymakamımızla, polis ekipleriyle ve ilçe sağlık ekipleriyle denetime çıktık. Zaten bu denetimler her gün yapılıyor. Ama yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde daha kapsamlı bir denetim başladı. Biz de Bahçelievler olarak ilçemizde kontrollerimizi yapıyoruz. Yüzde 80 oranında vatandaşlarımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Kurallara uymayanları da ikaz ettik. Çünkü Türkiye korona sürecinde en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. O yüzden rehavete kapılmamamız gerekiyor" dedi.

Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler, Koronavirüs, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika
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