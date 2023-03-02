İSTANBUL ? BAHÇELİEVLER'DE REZİDANSTA ZORLA TUTULAN 26 KADINI POLİS KURTARDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? BAHÇELİEVLER'DE REZİDANSTA ZORLA TUTULAN 26 KADINI POLİS KURTARDI

02.03.2023 11:49

BAHÇELİEVLER'de bir rezidansta zorla tutulan 26 Endonezyalı kadın polis ekiplerince kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'de bir rezidansta zorla tutulan 26 Endonezyalı kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Kadınların Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmek için Türkiye'ye geldikleri ancak burada 3 kişi tarafından cep telefonları ve pasaportlarına el konularak rehin alındıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Bahçelievler'deki bir rezidansta çok sayıda Endonezyalı kadının zorla tutulduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, ofis ve daire olarak kullanıldığı tespit edilen adreste zorla tutulan 23 kadın bulundu. Kadınları zorla alıkoyan kişilerin İran uyruklu Y.K. ile Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. olduğu belirlendi. Şüphelilerden T.M.?nin evinde yapılan aramada 3 Endonezyalı kadın daha bulundu. 2 ayrı adreste zorla tutulan 26 kadın polis ekiplerince kurtarıldı.

Polis konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda mağdur kadınların kendi ülkelerinde bir şirketle anlaşarak ayda 300 dolar karşılığında Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecekleri, Türkiye'yi transit olarak kullandıkları, Türkiye'ye geldikten sonra yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri, bu sırada da 3 şüpheli tarafından zorla alıkondukları ortaya çıktı. Şüphelilerin 2 ay boyunca kadınları evlerde beklettikleri, bu süre içerisinde pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K. ile T.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken R.N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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