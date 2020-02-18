Bahçelievler'de riskli binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de riskli binalar yıkılıyor

6 saat önce

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde risk taşıyan 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı.

Caddenin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.

Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bahçelievler'de riskli binalar yıkılıyor

Bahçelievler, İstanbul, Sabah, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:41 Kaynak: AA
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