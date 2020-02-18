Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı - Son Dakika
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Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

6 saat önce

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı, System.String[]

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.


Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde risk taşıyan 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı.

Caddenin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.


Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.


Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bahçelievler, İstanbul, Sabah, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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