Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor
11 dakika önce
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:52 Kaynak: AA
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.
Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, dün başlanan Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'ta risk taşıyan 6 katlı, 43 yıllık Gonca Apartmanı'nın yıkımına bugün de devam etti.
Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 bina daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak.
Son Dakika Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi Beşiktaş, 17 yaşındaki Andona Jacob'u İstanbul'a getirerek antrenmana çıkardı Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü