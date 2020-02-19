Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

11 dakika önce

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.

Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, dün başlanan Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'ta risk taşıyan 6 katlı, 43 yıllık Gonca Apartmanı'nın yıkımına bugün de devam etti.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 bina daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak.

Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

Bahçelievler, İstanbul, Sabah, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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