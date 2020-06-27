Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı Bahçelievler'de iş yerinde patlama: 3 yaralı Patlamayı anlatan bina sakini Saadet Ergün, "Patlama yataktan fırlattı beni" İstanbul Bahçelievler'de, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle...

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı

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Bahçelievler'de iş yerinde patlama: 3 yaralı

Patlamayı anlatan bina sakini Saadet Ergün, "Patlama yataktan fırlattı beni"

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamada 3 bina sakini yaralandı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Patlama, saat 04.50 sularında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamayı duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı, bazı vatandaşlar ise duman nedeniyle mahsur kaldı.

Üç vatandaş kurtarıldı

İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanına müdahale ederken mahsur kalan vatandaşları ise kurtardı. İtfaiye ekipleri daha sonra ilk bilgilere göre yaralanan 3 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye müdahale ederken patlamalar devam etti

Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman patlamaların devam ettiği görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışması sürerken, patlamanın kesin nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Patlama nedeniyle bitişik olan iki binan birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra caddenin paralelindeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin de camlarının kırıldığı görüldü.

Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerle kaldırıldı.

Olay yerinde İtfaiye, elektrik işleri ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

"Patlama yataktan fırlattı beni"

Patlamanın kendisini yataktan fırlattığını anlatan bina sakini Saadet Ergün, "Uyurken birden bire patlama oldu. Yataktan fırlattı beni, çok büyük bir gürültü oldu. Kapıyı açtım dumanlar geldi. Balkona çıktım oradan da dumanlar geldi zehirleniyordum. Mutfağın penceresini açıp hava almaya çalıştım. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye geldi kurtardı. Sanki bir bomba atmışlar gibi ses geldi; savaş çıkmış gibiydi. Aşağısı tekstil atölyesiydi" dedi.

"Deprem oldu zannettik"

Çok büyük bir gürültü sesiyle uyandıklarını belirten bina sakini Mehmet Gümüş, "Uyuyordum, bir anda patlama oldu. Alevler binanın üstüne kadar çıktı. Sonra her taraf duman doldu. İtfaiye geldi aşağıya indirdi. Biz önce deprem oldu sandık, çok büyük bir gürültü ve sarsıntı oldu. Evde eşyalar devrildi. Aşağısı tekstil atölyesi olarak kullanılıyordu" diye konuştu.

Bahçelievler, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı - Son Dakika
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